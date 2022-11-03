Если Вашингтон потерпит поражение в гипотетической войне с КНР, произойдёт разрушение американской глобальной гегемонии. Об этом пишет Bloomberg.
По мнению обозревателя Хала Брэндса, при таком сценарии восточные страны возвысятся над западными. Он отметил, что прямое противостояние между китайскими и американскими солдатами не будет восприниматься в качестве борьбы за Тайвань или другие территории.
"Это стало бы столкновением за гегемонию в важнейшем регионе, за всё дальнейшее глобальное влияние", — считает автор.
Как пояснил журналист, в случае поражения США подтвердятся слова председателя КНР Си Цзиньпина о грядущем упадке Запада. Он добавил, что такие события приведут к "экономическому землетрясению" с разрывом значимых цепочек поставок энергоресурсов. Брэндс также не исключил перспективу ядерной эскалации в ходе конфликта.
Обозреватель убеждён: если Штаты не смогут избежать прямого столкновения с Китаем, они обязательно обратятся за помощью к таким странам, как Австралия, Япония, Британия и Индия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.