Bloomberg: поражение США в противостоянии с КНР разрушит американскую гегемонию

Если Вашингтон потерпит поражение в гипотетической войне с КНР, произойдёт разрушение американской глобальной гегемонии. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению обозревателя Хала Брэндса, при таком сценарии восточные страны возвысятся над западными. Он отметил, что прямое противостояние между китайскими и американскими солдатами не будет восприниматься в качестве борьбы за Тайвань или другие территории.

"Это стало бы столкновением за гегемонию в важнейшем регионе, за всё дальнейшее глобальное влияние", — считает автор.

Как пояснил журналист, в случае поражения США подтвердятся слова председателя КНР Си Цзиньпина о грядущем упадке Запада. Он добавил, что такие события приведут к "экономическому землетрясению" с разрывом значимых цепочек поставок энергоресурсов. Брэндс также не исключил перспективу ядерной эскалации в ходе конфликта.

Обозреватель убеждён: если Штаты не смогут избежать прямого столкновения с Китаем, они обязательно обратятся за помощью к таким странам, как Австралия, Япония, Британия и Индия.