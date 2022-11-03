Глава МИД Италии призвал добиваться договорённостей между Путиным и Зеленским

Мир должен добиться достижения договорённостей между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни.

По его мнению, при урегулировании украинского конфликта необходимо базироваться на "принципах справедливости". Он считает, что Киеву следует отстаивать территориальную целостность страны с помощью дипломатии.

"Целью должна быть договорённость, встреча Путина с Зеленским, чтобы они смогли сесть за стол переговоров", — подчеркнул министр в интервью Canale 5.

Ранее Путин, оценивая возможность возобновления переговорного процесса с Украиной, заявил, что Москва всегда готова к открытому диалогу. При этом он напомнил: киевский режим официально отказался от общения с Россией.

В конце ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что решение о мирных переговорах с РФ должно принять украинское, а не американское руководство.