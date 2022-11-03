Китай осудил блокировку резолюции России по биодеятельности на Украине в ООН

Представителям ООН не нужно было блокировать проект резолюции РФ с требованием расследовать военно-биологическую деятельность Киева и Вашингтона на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного председателя КНР при организации Гэн Шуан.

Во время заседания Совбеза ООН он подчеркнул: Москва регулярно указывает на то, что США и Украина нарушают Конвенцию о биологическом оружии.

По его словам, власти Китая "глубоко обеспокоены" из-за игнорирования проблемной ситуации мировым сообществом. Как пояснил дипломат, эксперты должны провести проверку и собрать все доказательства, связанные с работой биолабораторий на Украине.

"РФ подала жалобу в Совбез и попросила запустить расследование", — указал Гэн Шуан.

Он назвал такие шаги Москвы оправданными и легитимными. Зампред Китая при ООН добавил, что Пекин ждёт справедливых действий с учётом всех озабоченностей российского руководства.