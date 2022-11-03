Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД Италии призвал добиваться договорённостей между Путиным и Зеленским
В Госдуме хотят увеличить срок службы в армии: "Два года — оптимальный вариант"
Квартира Зеленского в Крыму будет национализирована
NYT: США должны привести Киев к переговорам во избежание столкновения НАТО и РФ
19fortyfive: столкновение РФ и НАТО может начаться из-за военных США на Украине
ВС РФ нанесли три ракетных удара по заводу "Коммунар" в Харькове
Рогов: на Запорожской АЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны
Кинокритик Шнейдеров: "Никакие наши актёры не могут вписаться в Голливуд"
Американские СМИ: комплексы HAWK не помогут Украине победить

Китай осудил блокировку резолюции России по биодеятельности на Украине в ООН

Мир

Представителям ООН не нужно было блокировать проект резолюции РФ с требованием расследовать военно-биологическую деятельность Киева и Вашингтона на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного председателя КНР при организации Гэн Шуан.

Китай осудил блокировку резолюции России по биодеятельности на Украине в ООН

Во время заседания Совбеза ООН он подчеркнул: Москва регулярно указывает на то, что США и Украина нарушают Конвенцию о биологическом оружии.

По его словам, власти Китая "глубоко обеспокоены" из-за игнорирования проблемной ситуации мировым сообществом. Как пояснил дипломат, эксперты должны провести проверку и собрать все доказательства, связанные с работой биолабораторий на Украине.

"РФ подала жалобу в Совбез и попросила запустить расследование", — указал Гэн Шуан.

Он назвал такие шаги Москвы оправданными и легитимными. Зампред Китая при ООН добавил, что Пекин ждёт справедливых действий с учётом всех озабоченностей российского руководства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года

Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.

Леонков: появились признаки большого наступления ВС РФ на Украине до конца года
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Мир. Новости мира
Байден заявил, что разговаривал с учёным, который умер до его рождения
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили польских наёмников в Харьковской области
Мир. Новости мира
Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал
Любовь Степушова Путин и не думал выходить из зерновой сделки. Он привёл Турцию в чувство Любовь Степушова Сергей Лебедев Доктора наук тоже продаются: Россия потеряла своих учёных и научные открытия в США Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Newsweek: оговорки Байдена "затмили" его выступление во Флориде
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ
Кадыров пообещал назначить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина
Силовые структуры
Кадыров пообещал назначить Зеленского главным уборщиком на проспекте Путина
Последние материалы
В Госдуме хотят увеличить срок службы в армии: "Два года — оптимальный вариант"
Китай осудил блокировку резолюции России по биодеятельности на Украине в ООН
Квартира Зеленского в Крыму будет национализирована
NYT: США должны привести Киев к переговорам во избежание столкновения НАТО и РФ
19fortyfive: столкновение РФ и НАТО может начаться из-за военных США на Украине
ВС РФ нанесли три ракетных удара по заводу "Коммунар" в Харькове
Рогов: на Запорожской АЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны
Кинокритик Шнейдеров: "Никакие наши актёры не могут вписаться в Голливуд"
Американские СМИ: комплексы HAWK не помогут Украине победить
Шеремет: Зеленский поедет в Крым только заключённым в автозаке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников