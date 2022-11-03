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NYT: США должны привести Киев к переговорам во избежание столкновения НАТО и РФ

Мир

Американским властям нужно сделать всё для того, чтобы привести руководство Украины к переговорному процессу с Москвой. Об этом пишет The New York Times.

NYT: США должны привести Киев к переговорам во избежание столкновения НАТО и РФ

По мнению бывшего представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Чарльза Купчана, между Североатлантическим альянсом и Россией может разгореться прямое противостояние, если Вашингтон не заставит Киев перейти к урегулированию конфликта с помощью дипломатии.

Он напомнил: президент США Джо Байден обещал не вступать в украинский конфликт напрямую. В своей статье для NYT экс-сотрудник СНБ отметил, что Вашингтону следовало бы помочь Украине определиться с её стратегическими целями и добиться урегулирования кризисной ситуации.

"Запад должен скорее свести Украину и РФ за столом переговоров", — считает автор материала.

Кроме того, он призвал завершить все боевые действия с помощью "дипломатических усилий".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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