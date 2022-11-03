19fortyfive: столкновение РФ и НАТО может начаться из-за военных США на Украине

Если США перебросят своих военных на Украину для отслеживания передвижения западной техники, конфликт может превратиться в полномасштабное противостояние РФ и Североатлантического альянса, пишет 19FortyFive.

По мнению обозревателя Джека Бакби, присутствие военнослужащих НАТО на Украине следует воспринимать в качестве "значительного события". Он подчеркнул: пока не до конца ясно, как альянс планирует реагировать на возможную гибель солдат.

"Если американцы погибнут во время удара РФ, то это можно рассматривать как нападение на военный блок", — считает автор.

Журналист не исключил полномасштабного конфликта между Россией и НАТО при таком сценарии. Он также допустил, что власти США уже разрабатывают планы ответа на возможные российские удары по военнослужащим Североатлантического альянса.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО у границ России выросла в 2,5 раза с февраля 2022 года.