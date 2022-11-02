Американские СМИ: комплексы HAWK не помогут Украине победить

Несколько американских изданий усомнились в полезности зенитно-ракетных комплексов HAWK для Украины.

"Соединенные Штаты уже выскребают дно своего арсенала и думают об отправке старых ПВО HAWK, которые годами находились на хранении", — цитирует издание "Военное дело" одного из авторов статьи в американском СМИ.

Системы HAWK считаются изрядно устаревшими — их сняли с вооружения в конце 80-х годов, когда появились ЗРК Patriot. Интересно, что армия США никогда не применяла HAWK в условиях реальных боевых действий.

По мнению американских военных экспертов, ЗРК HAWK не сможет противодействовать современным средствам РЭБ, однако он может уничтожать иранские дроны-камикадзе, которые не способны маневрировать.