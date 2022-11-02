AT: США не готовы к большой войне в Евразии, но могут применить ядерное оружие

Не исключено, что Вашингтон будет вынужден использовать ядерное оружие, чтобы не допустить использование "непредвиденных обстоятельств" евразийскими соперниками. Об этом заявил экс-офицер ВМС США Сет Кропси.

По его мнению, администрация президента Джо Байдена заблуждается, когда считает, что время оказалось на стороне Америки.

"Балансирование на грани ядерной войны вернулось, хотя США собственноручно сужают свои ядерные возможности и сокращают число новых ядерных крылатых ракет", — заявил эксперт в издании Asia Times (AT).

Пентагон инвестирует в "умную" оборонную политику, из-за чего США могут оказаться в стратегическом тупике, убеждён Кропси. В случае крупной евразийской конфронтации, Вашингтон окажется перед сложным выбором: применение ядерного оружия или капитуляция, заявил экс-офицер.