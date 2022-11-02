Робертс заявил, что США могут спровоцировать войну с РФ через теракт на Украине

Американские солдаты сейчас находятся на Украине. В США утверждают, что они нужны там только для того, чтобы следить за поставками западного оружия. Однако, по мнению экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса, это способ "притащить" американские войска на территорию Украины и ввести их в боевые действия против российской армии.

Эксперт не исключает, что Вашингтон спровоцирует войну с Москвой через теракт.

"Не обращая внимания на чрезвычайное количество осуществлённых Вашингтоном атак под ложным флагом, следует ли нам ожидать ещё одной на Украине, которая вовлечёт США в войну против России?" — задаётся вопросом Робертс в издании Global Research.

Аналитик убеждён, что президент Владимир Путин не осознаёт силу зла, с которой он столкнулся, и до сих пор надеется урегулировать конфликт мирным путём.