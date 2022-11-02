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Канадцы обвинили Блинкена в поставке оружия украинским националистам

Мир

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Канаду обернулся протестами. Активисты обвинили политика в разжигании украинского конфликта, который может перерасти в ядерное противостояние.

Протестующие назвали США террористическим государством из-за поставок вооружения националистам киевского режима. Вашингтон ставит под угрозу жизни будущего поколения, заявили они.

"Вы поджигатель войны! Вы поддерживаете военных преступников и поощряете государственный терроризм! Вы милитарист, позор вам, секретарь Блинкен! Стыд и позор!" — высказались участники протеста.

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В Канаде протестующие обвинили Блинкена в поставке оружия украинским националистам
Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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