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Эрдоган: Шольц изменил своё мнение и хочет говорить с Путиным

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган: Шольц изменил своё мнение и хочет говорить с Путиным

По словам Эрдогана, Шольц заявил, что необходимо найти общий язык с российским лидером.

"Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка", — цитирует президента Турции ТАСС.

Переговоры Эрдогана и Шольца прошли во вторник, после того, как поговорили президенты России и Турции. Основной темой бесед и в том, и в другом случае стала зерновая сделка.

Путин обратил внимание Эрдогана на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была.

По словам российского лидера, за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

В среду президент Турции сообщил, что обсуждал с президентом России выход на мировые рынки российского зерна и удобрений.

"Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны", — сказал Эрдоган.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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