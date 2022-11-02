В своём недавнем выступлении во Флориде американский президент Джо Байден сделал целых четыре оговорки. И они затмили весь смысл его послания. Такое мнение высказал журналист Newsweek Ник Рейнольдс.
Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по Интернету и заглушили его заключительные аргументы, пишет автор статьи.
Он подчеркнул, что за одно выступление лидер США допустил четыре ляпа: перепутал причину и место смерти сына, ошибся в обращении к представителю Флориды, неправильно назвал недавний ураган в этом же штате, а также заявил о разговоре с людьми, которые умерли ещё до его рождения. А в один из моментов речи Байден бессвязно говорил об инфляции.
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