Союзные войска бьют по позициям ВСУ в районе Водяного.
Беспилотчики 11 полка, после проведения разведки и корректировки огня, обнаруживают и уничтожают противника. Таким образом они помогают продвигаться нашей пехоте, которая в данный момент развивает наступление на севере от Донецка. Об этом рассказал военный корреспондент НМ ДНР Олег Никитин.
11 полк усиливает натиск на Авдеевском направлении — по противнику наносится огневое поражение артиллерией при корректировке с БПЛА. Противник несёт тяжёлые потери.
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