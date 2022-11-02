Союзные войска бьют по позициям ВСУ в районе Водяного

Союзные войска бьют по позициям ВСУ в районе Водяного.

Беспилотчики 11 полка, после проведения разведки и корректировки огня, обнаруживают и уничтожают противника. Таким образом они помогают продвигаться нашей пехоте, которая в данный момент развивает наступление на севере от Донецка. Об этом рассказал военный корреспондент НМ ДНР Олег Никитин.

11 полк усиливает натиск на Авдеевском направлении — по противнику наносится огневое поражение артиллерией при корректировке с БПЛА. Противник несёт тяжёлые потери.