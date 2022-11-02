Военные ВС РФ нанесли удар по колонне ВСУ на дороге Заречное-Торское.
Политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин опубликовал эксклюзивные кадры с фронта.
По его данным, бойцы ВС РФ взорвали военную машину ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как снаряд попадает точно в цель, и машина взрывается.
Сватовско-Кременская оборонительная операция продолжается, враг гонит технику и подкрепление для усиления нажима. ВС РФ наносит упреждающие удары артиллерией.
"Нашим бойцам — сил и удачи. Несчастному неприятелю — скорейшей капитуляции и дальнейшей братской жизни в составе единой державы", — написал Прилепин.
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