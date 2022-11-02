ВС РФ нанесли удар по колонне ВСУ на дороге Заречное-Торское

Военные ВС РФ нанесли удар по колонне ВСУ на дороге Заречное-Торское.

Политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин опубликовал эксклюзивные кадры с фронта.

По его данным, бойцы ВС РФ взорвали военную машину ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как снаряд попадает точно в цель, и машина взрывается.

Сватовско-Кременская оборонительная операция продолжается, враг гонит технику и подкрепление для усиления нажима. ВС РФ наносит упреждающие удары артиллерией.

"Нашим бойцам — сил и удачи. Несчастному неприятелю — скорейшей капитуляции и дальнейшей братской жизни в составе единой державы", — написал Прилепин.