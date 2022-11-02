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ВС Сербии поразили неизвестный беспилотник вблизи военных объектов

Мир

Согласно сообщению Минобороны Сербии, недалеко от военных объектов гарнизона в населённом пункте Рашка вооружёнными силами страны был сбит неизвестный беспилотник, появившийся в воздушном пространстве страны.

ВС Сербии поразили неизвестный беспилотник вблизи военных объектов

"В соответствии с приказом президента республики и верховного главнокомандующего президента Вучича части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка", — говорится в заявлении Минобороны Сербии.

Сейчас ведутся поиски сбитого беспилотника, который упал в районе Копаоника, пишет издание Večernje novosti. Власти надеются обнаружить его к утру 3 ноября.

1 ноября президент Сербии Александр Вучич распорядился сбивать любые беспилотники, которые появятся в воздушном пространстве Сербии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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