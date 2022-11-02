Figaro: французские эксперты заявили о невысоких шансах ВСУ на взятие Крыма

Командующий украинской армией Валерий Залужный заявлял, что целью вооружений на 2023 станет перенос военных действий к Крыму для его возврата. Но репортёры Figaro уверены, что планам Киева не сбыться.

Заместитель главы Shape Мишель Яковлефф говорит, что Украина не имеет в достаточном количестве ни военных, ни политических инструментов. Он считает, что для подхода к Крыму ВСУ нужно будет взять Херсон. После этого под обстрелами русской армии украинским войскам нужно будет пересечь Днепр, а затем передвигаться по Херсонской области сотни километров. Для взятия Крыма ВСУ предстоит пройти по "узкому горлышку" Перекопа (девять километров в самом узком месте).

Оборона в этом "коридоре" будет более всего удобна для русских. "В лоб" Крым украинцам не взять", — считает генерал Яковлефф.

Эксперт видит ещё один вариант взятия полуострова — долгую осаду. Для этого потребуется завернуть краны в Каховке, где напитывается водой канал, ведущий в Крым. Также можно нарушать движения паромов, обеспечивающих связь полуострова с российским материком.

"А можно просто терпеливо подождать крушения режима в Москве. Тогда русские просто вынуждены будут вступить в глобальные переговоры, во время которых от них наверняка потребуют возвращения Крыма Украине", — считает Яковлефф.

В случае успеха войска Украины не могут рассчитывать на 100-процентную поддержку Запада. Большинство членов НАТО призывают к осторожности, когда речь идёт о распространении боевых действия на Крым. В этом случае есть вероятность ядерного отпора со стороны РФ, сообщает эксперт Дэвид Льюис.