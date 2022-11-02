Spiegel: немцы осудили политику ФРГ и посоветовали Шольцу брать пример с Путина

На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают военную поддержку Украины, вкладывая десятки миллиардов долларов. Московские власти заявляли, что постоянные поставки вооружений только затягивают конфликт.

Жители Германии не одобряют политику Олафа Шольца в отношении России. Читатели немецкого журнала Der Spiegel назвали её разрушительной для своей страны.

Некоторые пользователи считают, что канцлеру ФРГ стоит уйти в отставку, поскольку он наносит ущерб Германии участием в экономической войне против России.

"Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным", — написал читатель.

Другой комментатор возмутился колоссальными суммами, вкладываемыми в поддержку конфликта на Украине. По его мнению, Шольцу следует больше поддерживать жителей своей страны.

Ещё один читатель высказал недовольство из-за тяжёлого положения экономики ФРГ вследствие антироссийских санкций.

"Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал всё возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", — отметил он.