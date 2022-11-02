На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают военную поддержку Украины, вкладывая десятки миллиардов долларов. Московские власти заявляли, что постоянные поставки вооружений только затягивают конфликт.
Жители Германии не одобряют политику Олафа Шольца в отношении России. Читатели немецкого журнала Der Spiegel назвали её разрушительной для своей страны.
Некоторые пользователи считают, что канцлеру ФРГ стоит уйти в отставку, поскольку он наносит ущерб Германии участием в экономической войне против России.
"Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным", — написал читатель.
Другой комментатор возмутился колоссальными суммами, вкладываемыми в поддержку конфликта на Украине. По его мнению, Шольцу следует больше поддерживать жителей своей страны.
Ещё один читатель высказал недовольство из-за тяжёлого положения экономики ФРГ вследствие антироссийских санкций.
"Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал всё возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций", — отметил он.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.