В Бразилии сторонники Болсонару парализуют движение и жгут покрышки

Сторонники проигравшего на президентских выборах действующего президента Бразилии Жаира Болсонару — водители грузовиков и фермеры — захватывают шоссе и парализуют движение.

Видео массовых беспорядков на бразильских трассах появилось в Сети.

Недовольные победой Лула да Силвы устраивают масштабные протесты, жгут покрышки на дорогах и блокируют их грузовиками. Также они просят военачальников арестовать победителя выборов, обвиняя его в коррупции.

"Мы не позволим коррумпированному преступнику управлять нами!", — заявляют протестующие.

Ранее СМИ сообщили, что Болсонару после поражения на выборах отказался от комментариев, закрылся в резиденции и не захотел разговаривать с министрами.