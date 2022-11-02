Центр исследований энергетики: украинская энергосистема повреждена на 35-45%

Руководитель Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что 35-45% оборудования энергетической системы страны повреждены. При этом блэкаут не произойдёт, отметил специалист.

"Трудно зафиксировать конкретный показатель", — сказал эксперт, слова которого приводит Еspreso.

Как подчеркнул Харченко, Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по трансформаторным подстанциям, из-за чего нарушается электроснабжение. По словам специалиста, украинские власти полностью контролируют эту сферу.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что РФ стоило наносить удары по энергосистеме противника в начале военной спецоперации.