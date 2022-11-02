Руководитель Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко сообщил, что 35-45% оборудования энергетической системы страны повреждены. При этом блэкаут не произойдёт, отметил специалист.
"Трудно зафиксировать конкретный показатель", — сказал эксперт, слова которого приводит Еspreso.
Как подчеркнул Харченко, Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по трансформаторным подстанциям, из-за чего нарушается электроснабжение. По словам специалиста, украинские власти полностью контролируют эту сферу.
Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что РФ стоило наносить удары по энергосистеме противника в начале военной спецоперации.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.