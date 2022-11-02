Специалисты компании Nord Stream нашли на месте диверсии на "Северных потоках" кратеры техногенного характера глубиной 3-5 метров.
По данным оператора СП, участок трубы полностью разрушен.
Nord Stream AG собрала данные с места диверсии на первой нитке "Северного потока" в территориальных водах Швеции.
Эксперты изучают полученные данные, чтобы сделают вывод о случившемся.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительным молчание лидеров стран ЕС по поводу теракта на "Северных потоках" и заявил о причастности Великобритании к диверсии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.