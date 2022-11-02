Nord Stream сообщила о масштабах разрушений на месте диверсии на СП

Специалисты компании Nord Stream нашли на месте диверсии на "Северных потоках" кратеры техногенного характера глубиной 3-5 метров.

По данным оператора СП, участок трубы полностью разрушен.

Nord Stream AG собрала данные с места диверсии на первой нитке "Северного потока" в территориальных водах Швеции.

Эксперты изучают полученные данные, чтобы сделают вывод о случившемся.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительным молчание лидеров стран ЕС по поводу теракта на "Северных потоках" и заявил о причастности Великобритании к диверсии.