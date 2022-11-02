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Эксперт усомнился в способности Киева выполнить обязательства по зерновой сделке

Мир

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал Pravda.Ru возобновление Россией участия в продуктовой сделке.

Эксперт усомнился в способности Киева выполнить обязательства по зерновой сделке

"В вопросе зерновой сделки есть очень понятный и явный интерес самой России. Потому что частью продуктовой сделки являлись обязательства поставки российского зерна и удобрений. Выход России из сделки нарушил бы эти договорённости. Я понимаю, что есть еще надежда на их выполнение. Так, с сегодняшнего дня начались отгрузки продукции "Уралкалия" из европейских портов", — заявил Анпилогов.

По его словам, возврат РФ к сделке привёл к ответным шагам со стороны европейских стран, которые, однако, не признаются в их осуществлении.

"Зерновая сделка будет продолжена. Обязательства Киева даны в чётко обязывающей форме. Но я не верю, что они продлятся сколько-либо долго. Скорее всего, киевский режим их нарушит", — подчеркнул историк.

В среду, 2 ноября, Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет своё участие в продуктовой сделке, поскольку получила достаточные гарантии. По словам официального представителя оборонного ведомства РФ Игоря Конашенкова, Киев официально заверил, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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