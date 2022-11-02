Die Welt*: немцы раскритиковали Бербок за указания Шольцу перед визитом в Китай

Олаф Шольц намеревался совершить визит в Китай 2-4 ноября для проведения переговоров с председателем страны Си Цзиньпином. В ходе встречи политики планируют обсудить двусторонние отношения, а также конфликт на Украине.

Анналена Бербок публично посоветовала канцлеру ФРГ указать Пекину на важность международного права и добросовестной конкуренции.

Читатели Die Welt* раскритиковали министра иностранных дел Германии. Один пользователь отметил неуместность дачи указаний канцлеру. Другой комментатор считает, что Бербок следует личной идеологии, а не представляет интересы ФРГ.

"Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из читателей.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.