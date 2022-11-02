Олаф Шольц намеревался совершить визит в Китай 2-4 ноября для проведения переговоров с председателем страны Си Цзиньпином. В ходе встречи политики планируют обсудить двусторонние отношения, а также конфликт на Украине.
Анналена Бербок публично посоветовала канцлеру ФРГ указать Пекину на важность международного права и добросовестной конкуренции.
Читатели Die Welt* раскритиковали министра иностранных дел Германии. Один пользователь отметил неуместность дачи указаний канцлеру. Другой комментатор считает, что Бербок следует личной идеологии, а не представляет интересы ФРГ.
"Когда мало ума и много высокомерия встречаются в одном человеке", — написал один из читателей.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.