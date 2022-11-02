Стремоусов: возможно, вывоз жителей Херсонской области будет принудительным

Жители Херсонской области покидают свой регион добровольно, однако если дело дойдёт до военных действий, нельзя исключать принудительную эвакуацию граждан. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Представитель администрации подчеркнул, что речь идёт исключительно о безопасности граждан.

"Речь идет о вашей безопасности… Все это добровольно, никто никого не принуждает. Но если будут проходить военные действия… это может быть опасно", — сказал Стремоусов в своём Telegram-канале, добавив, что в этом случае возможен принудительный вывоз жителей силами военных.

Также Стремоусов выразил свою признательность тем гражданам, которые прислушались к его рекомендации и оставили районы, находящиеся в опасной близости от фронта. Это, по его словам, облегчают задачу военным, которые могут спокойно заниматься своими прямыми обязанностями.