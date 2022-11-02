Зеленский заявил о своём желании поехать в Крым и "увидеть море"

По словам украинского президента Владимира Зеленского, у него есть большое желание оказаться на море, и для этого он не прочь поехать в Крым.

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", — сказал Зеленский в эфире Чешского телевидения.

Такой ответ президент Украины дал на вопрос о том, что он собирается сделать, если Киев одержит победу в противостоянии с Россией.

Когда Зеленского спросили, когда именно он планирует поехать в Крым, он ответил, что точно не зимой, а в тёплое время года.

"Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", — уточнил Зеленский.