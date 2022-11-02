Политолог Сергей Марков объяснил, что могло заставить Россию вернуться в зерновую сделку. Он заверил, что в Москве это решение принимали не сумасшедшие.
Марков уверен, что в Кремле не верят обещаниям Владимира Зеленского. По его мнению, властям известно, что зерновой коридор будет использоваться для терактов, так как президент Украины не находится в подчинении у Реджепа Эрдогана, равно как и спецслужбы Великобритании.
"Зерновая Сделка дает больше всего выгоды Эрдогану. Значит он и дал что-то очень важное Москве. Что может дать. Что дал Эрдоган Путину? Наиболее вероятно, Эрдоган обещал Путину, то, что Эрдоган может — не допускать тайную загрузку пустых зерновозов оружием для доставки в порты Украины", — выразил своё мнение политолог.
Марков считает, что российские власти сейчас не озабочены проблемами имиджа.
"Все это выглядит как унизительное поражение Москвы? Да. Но в Москве сейчас на имидж мало обращают внимания. Все внимание только реальным боевым действиям на поле боя", — объяснил политолог.
Ранее Эрдоган заверил, что вывоз зерна из портов Украины возобновлён.
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