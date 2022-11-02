Член Республиканской партии Джим Инхоф призвал увеличить военную помощь Украине и заявил о необходимости "уничтожить Россию всем вместе". Однако американцы не оценили предложение сенатора.
Специалисты Института Квинси провели опрос, в результате которого обнаружили раскол между элитой Вашингтона и простыми гражданами страны. 57 процентов американцев выступают за мирные переговоры по Украине даже в том случае, если Киеву придётся пойти на уступки.
Читатели издания Breitbart прокомментировали заявление Инхофа и отметили, что самый худший враг Украины — это Запад, поскольку именно он забирает территории Незалежной.
"Крым — исторически российский, и живут там пророссийски настроенные и преимущественно русскоязычные. Украина могла бы запросто сохранить территории и вообще избежать боевых действий, соблюдай она Минские соглашения", — заявил один из комментаторов.
Пользователи Сети под ником eclectic подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал всё правильно, исходя их интересов своей страны.
"Донбасс — это Россия, Украине пора это осознать и перестать быть пешкой в чужой игре", — заявил он.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.