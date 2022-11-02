Сенатор США Инхоф призвал "уничтожить" Россию всем вместе, но американцы против

Член Республиканской партии Джим Инхоф призвал увеличить военную помощь Украине и заявил о необходимости "уничтожить Россию всем вместе". Однако американцы не оценили предложение сенатора.

Специалисты Института Квинси провели опрос, в результате которого обнаружили раскол между элитой Вашингтона и простыми гражданами страны. 57 процентов американцев выступают за мирные переговоры по Украине даже в том случае, если Киеву придётся пойти на уступки.

Читатели издания Breitbart прокомментировали заявление Инхофа и отметили, что самый худший враг Украины — это Запад, поскольку именно он забирает территории Незалежной.

"Крым — исторически российский, и живут там пророссийски настроенные и преимущественно русскоязычные. Украина могла бы запросто сохранить территории и вообще избежать боевых действий, соблюдай она Минские соглашения", — заявил один из комментаторов.

Пользователи Сети под ником eclectic подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал всё правильно, исходя их интересов своей страны.

"Донбасс — это Россия, Украине пора это осознать и перестать быть пешкой в чужой игре", — заявил он.