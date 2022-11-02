Боевик "Азова"* Кротевич: Ахметов предоставил ВСУ свои заводы перед началом СВО

Украинский олигарх Ринат Ахметов заранее знал о начале специальной военной операции (СВО) российской армии, поэтому предоставил свои заводы силовикам киевского режима. Об этом заявил начальник штаба националистического батальона "Азов"* Богдан Кротевич.

"Это еще до "полномасштабки", три-четыре дня у нас в запасе было, может, неделя", — рассказал боевик в интервью журналисту Дмитрию Гордону**.

Военный корреспондент Андрей Руденко прокомментировал заявление Кротевича и предположил, что бизнесмен позволил ВСУ разместиться на территории предприятий рады денег.

"Я так понимаю, у него сразу был план двойной выгоды. Первое, это то, что все предприятия были застрахованы. Второе, потребовать компенсацию", — отметил он в своём Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский также был в курсе надвигающейся угрозы и не эвакуировал людей из потенциально опасных регионов, заявил военкор. Например, за три дня можно было вывести до 70 процентов мирных жителей, которые проживали в Мариуполе, отметил Руденко.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов