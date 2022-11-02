Flightradar: у границ РФ замечен американский самолёт-разведчик Boeing RC-135W

У северных границ Российской Федерации был замечен американский самолёт-разведчик Boeing RC-135W. Воздушное судно зафиксировано недалеко от Мурманской области. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 вылетел 2 ноября с авиабазы Милденхолл в Великобритании и около 12:30 двигался вдоль границ России. Достигнув пролива, соединяющего Белое и Баренцево моря, самолёт продолжил полёт с выключенным транспондером.

Согласно сообщения воздушного пространства Польши, над территорией, расположенной на границе с Калининградской областью, был зафиксирован с реактивный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker США. Воздушно судно начало движение с немецкой авиабазы НАТО Шпангдален.