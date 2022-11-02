Зеленский призвал не бояться возможности ядерной войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно бояться возможности ядерной войны.

Чешский журналист спросил у украинского лидера, допускает ли он возможность ядерной войны.

"Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию", — сказал Зеленский.

Ранее он назвал главной ошибкой Украины отсутствие у страны сильной системы безопасности.