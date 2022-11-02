Соединённые Штаты готовятся к масштабным политическим переменам. И этот процесс, скорее всего, согласован с президентом России Владимиром Путиным, считает экономист Михаил Хазин.
Напомним, 8 ноября в США пройдут выборы в конгресс. Будет переизбран полный состав палаты представителей и треть сенаторов. По мнению Хазина, американские элиты, которые нацелены на развитие собственной промышленности, решили отстранить демократов от власти (они сейчас контролируют обе палаты конгресса).
И по мнению экономиста, переговоры с Россией о контурах будущего мироустройства проведены.
Михаил Хазин полагает, что после выборов в США наиболее пострадавшими от всех возможных сдвигов окажутся западные лидеры.
"Жизнь изменилась, и смотреть в будущее они не могут — они боятся будущего. А Путин — наоборот. Его очень тревожило прошлое, но он закрыл туда дверь и начал говорить о будущем", — сказал Хазин на YouTube-канале "Интерпретация".
Он отметил, что президент России уже пояснял, что Запад становится меньшинством в мире, однако учитывать его позицию необходимо. И этими словами Владимир Путин показал себя как человек, который пишет правила игра на ближайшие 50-100 лет.
Ранее экономист заявил, что в настоящее время готовится "снос долларовых активов" за пределами Соединённых Штатов. Он полагает, что этот процесс в ближайшее время запустить "американская контрэлита".
По мнению Михаила Хазина, если выборы в конгресс выиграют республиканцы, то может начаться "снос" демократов, которые являются ставленниками "международных банкиров".
А вместе с этим начнется и то, что сам экономист называет сносом долларовых активов. То есть доллар станет обычной национальной валютой, произойдёт списание номинированных в долларах активов.
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