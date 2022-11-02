Заслуженный юрист Иван Соловьёв считает, что украинский конфликт скоро завершится, поскольку ВСУ не смогут существовать без помощи Запада, поэтому призывать резервистов в рамках частичной мобилизации больше не потребуется.
"Приближающаяся зима и перспективы победы республиканцев на выборах в Конгресс в США могут привести к ситуации, когда у украинской власти останется один вариант — договариваться", — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Юрист подчеркнул, что никто не был против намерений Украины в отношении Европы, но Киев перешёл красные линии Москвы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.