Юрист Соловьёв заявил, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой

Заслуженный юрист Иван Соловьёв считает, что украинский конфликт скоро завершится, поскольку ВСУ не смогут существовать без помощи Запада, поэтому призывать резервистов в рамках частичной мобилизации больше не потребуется.

"Приближающаяся зима и перспективы победы республиканцев на выборах в Конгресс в США могут привести к ситуации, когда у украинской власти останется один вариант — договариваться", — отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист подчеркнул, что никто не был против намерений Украины в отношении Европы, но Киев перешёл красные линии Москвы.