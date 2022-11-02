Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гуманитарный коридор по экспорту зерна из портов Украины снова начал функционировать.
Эрдоган в своей речи в Анкаре объяснил, что зерно снова будет экспортироваться из Украины. Об этом главе Минобороны Турции Хулуси Акару рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В Минобороны РФ отметили, что Россия заручилась письменными гарантиями от Украины не использовать коридор для ведения боевых действий против РФ.
Ранее политолог Владимир Джаралла объяснил, что Турция в зерновой сделке проверила Россию "на слабо".
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