Эрдоган заверил, что вывоз зерна из портов Украины возобновлён

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что гуманитарный коридор по экспорту зерна из портов Украины снова начал функционировать.

Эрдоган в своей речи в Анкаре объяснил, что зерно снова будет экспортироваться из Украины. Об этом главе Минобороны Турции Хулуси Акару рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Минобороны РФ отметили, что Россия заручилась письменными гарантиями от Украины не использовать коридор для ведения боевых действий против РФ.

Ранее политолог Владимир Джаралла объяснил, что Турция в зерновой сделке проверила Россию "на слабо".