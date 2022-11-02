Климов связал отставку Трасс с ЧП на "Северных потоках" и призвал её допросить

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов сообщил, что бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс нужно допросить в качестве свидетеля по делу о терактах на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Трасс не скрывала русофобию и желание прекратить снабжение Евросоюза газом через этот российский объект", — подчеркнул сенатор.

Также он напомнил об отправленном политиком в Вашингтон сообщении. После совершения диверсии чиновница написала, что "всё сделано", сказал Климов.

По его словам, многие аналитики отмечают, что у спецслужб Британии достаточно технических возможностей для подобных атак. Поэтому Трасс нужно допросить, отметил член СФ. При этом такая процедура соответствует международному праву.

Климов предположил, что быстрая отставка премьера королевства связана с желанием США скрыть участие Вашингтона в организации ЧП на "Северных потоках".

Ранее политолог Руслан Бальбек сказал, что представители Лондона не станут реагировать на сообщение Трасс.