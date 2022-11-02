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Dünya: грузы с Украины перестали страховать после выхода РФ из "зерновой сделки"

Мир

Компании перестали предоставлять страховки для грузов с Украины на фоне приостановки участия России в "зерновой сделке". Об этом сообщает Dünya.

Dünya: грузы с Украины перестали страховать после выхода РФ из "зерновой сделки"

По информации турецкого издания, в новых условиях изменилась рисковая среда и возросла неопределённость. Отмечается, что после выхода Москвы из "зерновой сделки" эксперты зафиксировали увеличение базовой ставки по военному страхованию судов.

"В понедельник эта ставка составляла 1 процент от стоимости судна, но уже во вторник она выросла до 1,5 процента", — сказано в статье.

В редакции Dünya не исключили прекращения выдачи новых страховок.

29 октября в Министерстве обороны России заявили, что беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота, которые базировались в акватории Севастопольской бухты. Как пояснили в ведомстве, они были задействованы в обеспечении безопасности в рамках реализации "зерновой сделки".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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