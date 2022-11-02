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Spiegel: пророк кризиса-2008 Нуриэль Рубини объявил начало Третьей мировой

Мир

Известный экономист из США Нуриэль Рубини сделал "чёрный прогноз", заявив, что мир находится в состоянии тяжелейшего кризиса. В своём интервью журналу Spiegel профессор, прозванный "пророком катастроф", рассказал о главных проблемах человечества.

Spiegel: пророк кризиса-2008 Нуриэль Рубини объявил начало Третьей мировой

По его словам, проблема следует за проблемой — человечеству угрожают:

  1. глобальное потепление;
  2. Третья мировая война;
  3. величайший экономический кризис в Европе и инфляция;
  4. атака Китая на Тайвань;
  5. война между Турцией и Грецией;
  6. гражданская война в США;
  7. война Израиля и Ирана.

Рубини отметил, что на недавней встрече МВФ историк экономики Найл Фергюсон сказал, что было бы неплохо получить только экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х.

Многие эксперты и советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в конфликт между Россией и Украиной, а также потенциальным столкновением Ирана и Израиля, где может быть применено и ядерное оружие, так что "мир увидит ядерные грибы".

Дополнительные "спецэффекты" вносит администрация Байдена, которая ожидает, что Китай скоро нападет на Тайвань и готовится ввязаться в эту битву.

"По сути, Третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве", — считает эксперт, предсказавший кризис-2008 и дальнейшую турбулентность мира.

Актуальные мировые угрозы: Китай нападёт на Тайвань, а Трамп "заберёт США себе"

Рубини перечислил ряд незаметных вроде бы угроз, которые актуальны уже сейчас.

Этим летом во всём мире была засуха, в том числе и в Соединённых Штатах. В итоге калифорнийские фермеры теперь продают свои права на воду — это приносит больше денег, чем тяжёлый труд в поле. При этом во Флориде больше нельзя застраховать дома на побережье. Миллионам людей придётся перебираться на Средний Запад или в Канаду.

Сегодня ситуация намного хуже, чем в 1970-х, когда тоже имели место энергетический кризис, высокая инфляция и стагнация. У США тогда не было столь грандиозных долгов. Но если центральные банки поднимут процентные ставки сейчас для борьбы с инфляцией, множество компаний, теневых банков и государственных учреждений попросту обанкротятся.

Но сейчас у Штатов столько долгов, что нечто подобное может привести к полному экономическому, финансовому и денежно-кредитному коллапсу. И речь даже не идёт о гиперинфляции, как в Веймарской республике, а просто об инфляции с темпом менее 10% в год.

И несложно себе представить последствия возможной китайской атаки на Тайвань, который производит 50% всех полупроводников в мире и 80% высококачественных полупроводников.

К тому же изменилась восприимчивость людей к потрясениям. Сказываются десятилетия спокойной жизни без войн на континенте.

Раньше мир содрогался от нефтяного кризиса всего лишь из-за пары геополитических причин. Сегодня их "считать устанешь".

Рубини напрямую заявил о своём беспокойстве за демократии, которым якобы "угрожают” авторитарные Россия и Китай. Эрдоган "может сделать то же с Грецией, что Россия с Украиной, уже в следующем году" и попытаться создать кризис, "иначе он может проиграть выборы".

И уж точно опасается Рубини Дональда Трампа, который способен снова баллотироваться на пост главы государства. То есть при проигрыше он якобы может открыто призвать "сторонников превосходства белой расы" штурмовать Капитолий и "забрать США себе". Американцы тогда увидят самое неистовое насилие со времён отмены рабства и "настоящую гражданскую войну в США", прогнозирует Рубини.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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