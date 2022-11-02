Известный экономист из США Нуриэль Рубини сделал "чёрный прогноз", заявив, что мир находится в состоянии тяжелейшего кризиса. В своём интервью журналу Spiegel профессор, прозванный "пророком катастроф", рассказал о главных проблемах человечества.
По его словам, проблема следует за проблемой — человечеству угрожают:
Рубини отметил, что на недавней встрече МВФ историк экономики Найл Фергюсон сказал, что было бы неплохо получить только экономический кризис, как в 1970-х, а не войну, как в 1940-х.
Многие эксперты и советники по национальной безопасности были обеспокоены вмешательством НАТО в конфликт между Россией и Украиной, а также потенциальным столкновением Ирана и Израиля, где может быть применено и ядерное оружие, так что "мир увидит ядерные грибы".
Дополнительные "спецэффекты" вносит администрация Байдена, которая ожидает, что Китай скоро нападет на Тайвань и готовится ввязаться в эту битву.
"По сути, Третья мировая война уже фактически началась, особенно на Украине и в киберпространстве", — считает эксперт, предсказавший кризис-2008 и дальнейшую турбулентность мира.
Рубини перечислил ряд незаметных вроде бы угроз, которые актуальны уже сейчас.
Этим летом во всём мире была засуха, в том числе и в Соединённых Штатах. В итоге калифорнийские фермеры теперь продают свои права на воду — это приносит больше денег, чем тяжёлый труд в поле. При этом во Флориде больше нельзя застраховать дома на побережье. Миллионам людей придётся перебираться на Средний Запад или в Канаду.
Сегодня ситуация намного хуже, чем в 1970-х, когда тоже имели место энергетический кризис, высокая инфляция и стагнация. У США тогда не было столь грандиозных долгов. Но если центральные банки поднимут процентные ставки сейчас для борьбы с инфляцией, множество компаний, теневых банков и государственных учреждений попросту обанкротятся.
Но сейчас у Штатов столько долгов, что нечто подобное может привести к полному экономическому, финансовому и денежно-кредитному коллапсу. И речь даже не идёт о гиперинфляции, как в Веймарской республике, а просто об инфляции с темпом менее 10% в год.
И несложно себе представить последствия возможной китайской атаки на Тайвань, который производит 50% всех полупроводников в мире и 80% высококачественных полупроводников.
К тому же изменилась восприимчивость людей к потрясениям. Сказываются десятилетия спокойной жизни без войн на континенте.
Раньше мир содрогался от нефтяного кризиса всего лишь из-за пары геополитических причин. Сегодня их "считать устанешь".
Рубини напрямую заявил о своём беспокойстве за демократии, которым якобы "угрожают” авторитарные Россия и Китай. Эрдоган "может сделать то же с Грецией, что Россия с Украиной, уже в следующем году" и попытаться создать кризис, "иначе он может проиграть выборы".
И уж точно опасается Рубини Дональда Трампа, который способен снова баллотироваться на пост главы государства. То есть при проигрыше он якобы может открыто призвать "сторонников превосходства белой расы" штурмовать Капитолий и "забрать США себе". Американцы тогда увидят самое неистовое насилие со времён отмены рабства и "настоящую гражданскую войну в США", прогнозирует Рубини.
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