Newsweek: РФ смогла превратить "великую победу" Запада в ООН в большой провал

Западные политики посчитали, что одержали "великую победу" над РФ во время весеннего голосования в Генассамблее ООН, однако они серьёзно ошиблись. Об этом сообщает Newsweek.

По мнению обозревателя издания Брендана Коула, "формализованное голосование", осуждающее шаги Москвы на Украине, следует воспринимать в качестве "большого провала" Запада, а не "великой победы".

Он подчеркнул: Глобальный Юг сегодня убеждён в том, что РФ вынужденно начала специальную военную операцию (СВО).

"Миропорядок отворачивается от США и ЕС", — указал автор.

Кроме того, журналист напомнил, что Вашингтон вместе с союзниками давно пытается исключить РФ из "Большой двадцатки", но не может это сделать. Как пояснил обозреватель, новый саммит G20 примет Индонезия, которая сохраняет партнёрские связи с Москвой. Он добавил, что власти Индии, Бразилии, ЮАР и Китая тоже выступают за присутствие России в организации.

"Большой проигрыш" Запада заключается в том, что осуждение СВО не нашло широкого отклика среди жителей США и Евросоюза, заключил Коул.