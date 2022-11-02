Замглавы МИД Иванов: россиян не ждут на Западе с распростёртыми объятиями

Во время проведения частичной мобилизации некоторые западные страны отказались впускать россиян на свои территории, напомнил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Как пояснил дипломат, сейчас туристы из РФ не могут попасть в города Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Финляндии и Эстонии. Он подчеркнул, что Запад не стал делать исключения для жителей России, которые попадали под частичную мобилизацию.

"Пусть это станет ещё одним сигналом для тех, кто убеждён, что на Западе их ждут с распростёртыми объятиями", — отметил замглавы МИД в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он назвал запрет на въезд для россиян "необоснованным конфронтационным курсом", который резко сократил взаимные поездки граждан.

Ранее Иванов заявил, что Москва не собирается вводить зеркальные ограничения на посещение РФ жителями Запада.