Causeur: РФ могла бы продавать ЕС нефть задёшево в обмен на страхование доставки

ЕС способен обеспечить страхование транспортировки российской нефти, если Москва согласится продавать её европейским странам по стоимости ниже рыночной. Об этом пишет Causeur.

В редакции французского журнала пояснили, что Россия останется важным экспортёром топлива даже в случае введения потолка цен на энергоресурсы. При этом в статье подчёркивается: американские и европейские политики собираются запретить своим компаниям финансировать доставку нефти из РФ морским путём в третьи страны в 2023 году.

Авторы материала считают, что Москва могла бы согласиться продавать свои энергоресурсы Европе по сниженной стоимости ради безопасной транспортировки под контролем ЕС.

Как отмечает Causeur, такой шаг позволит Евросоюзу сохранить санкционное давление на Россию и избавиться от обратного эффекта ограничительных мер для собственной экономической системы.

Ранее эксперт в области энергетики Виталий Бушуев заявил, что РФ не понесёт крупные убытки из-за сокращения присутствия на европейском рынке нефти и газа.