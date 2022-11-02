В Британии тестируют "План Тысячелистник" на случай недельных отключений энергии

Власти Великобритании разработали и проводят тестирование секретного плана "Programme Yarrow" (Тысячелистник). Он подразумевает проверку работы транспорта и связи, а также возможность поставок продовольствия и воды в условиях недельного отсутствия электричества.

Правительства европейских стран продолжают обвинять в бушующем энергокризисе Россию, но сами, в тайне от населения, готовятся к чрезвычайным ситуациям. Накануне стало известно, что в Лондоне проводится стресс-тестирование секретного плана по борьбе с отключениями электроэнергии.

"Документы британского правительства предупреждают, что поставки продовольствия и воды, работа транспорта и связи могут быть нарушены в течение семи дней из-за отключения электричества в стране на фоне опасений по поводу нехватки энергии зимой", — пишет издание Daily Mail.

Местные чиновники опасаются, что проблемы с электроснабжением будут хуже прогнозов экспертов, так как метеорологи обещают холодную зиму в этом году.

Согласно плану, электричество станут равномерно отключать по всей Великобритании один раз в день. Длительность ежедневного блэкаута составит от одного до трёх часов.