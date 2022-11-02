Читатели Mirror: Сунак усугубит кризис в Британии, повысив налоги для жителей

Новый британский премьер Риши Сунак лишь усугубит экономическую ситуацию на территории государства, если повысит налоги для жителей. Такое мнение выразили читатели The Mirror.

Пользователи напомнили, что у супруги Сунака был долг по налогам на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. Они поинтересовались, коснутся ли её готовящиеся изменения.

Комментаторы сочли планы премьер-министра по повышению налогов "подлыми". Читатели заявили, что такую политику следует проводить в отношении крупных корпораций, а не обычных граждан.

"Снижение зарплат, повышение налогов, сокращения, жёсткая экономия. У консерваторов хватает наглости приводить к власти премьера, который лишь усугубляет кризис", — отметил один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие подписчики издания. По их словам, Сунак хочет усложнить жизнь рядовым британцам. При этом читатели убеждены: семья и богатые друзья премьер-министра не столкнутся с какими-либо сложностями на фоне повышения налогов.