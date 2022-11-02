Новый британский премьер Риши Сунак лишь усугубит экономическую ситуацию на территории государства, если повысит налоги для жителей. Такое мнение выразили читатели The Mirror.
Пользователи напомнили, что у супруги Сунака был долг по налогам на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов. Они поинтересовались, коснутся ли её готовящиеся изменения.
Комментаторы сочли планы премьер-министра по повышению налогов "подлыми". Читатели заявили, что такую политику следует проводить в отношении крупных корпораций, а не обычных граждан.
"Снижение зарплат, повышение налогов, сокращения, жёсткая экономия. У консерваторов хватает наглости приводить к власти премьера, который лишь усугубляет кризис", — отметил один из пользователей.
Его позицию поддержали и другие подписчики издания. По их словам, Сунак хочет усложнить жизнь рядовым британцам. При этом читатели убеждены: семья и богатые друзья премьер-министра не столкнутся с какими-либо сложностями на фоне повышения налогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.