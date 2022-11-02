МИД: РФ не собирается вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада

Власти РФ считают нерациональным шагом введение зеркальных ограничений на въезд жителям западных стран. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

В беседе с РИА Новости он напомнил, что Латвия, Эстония, Литва, Польша, Финляндия и Чехия утвердили запреты для российских туристов. По его словам, в результате такой политики пострадают обычные люди, которые не смогут посетить своих родственников, сделать важное медицинское обследование и уехать на учёбу.

"Что касается возможных ответных действий РФ, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", — указал Иванов.

Он подчеркнул: Москва пока не планирует принимать зеркальные меры. Как пояснил дипломат, прибалтийские страны и некоторые примкнувшие к ним соседи с помощью своих ограничений пытаются доказать, что путешествие в ЕС — привилегия только для небольшой группы "хороших русских".

Ранее лидер Литвы Гитанас Науседа призвал Запад изменить подход к отношениям с Москвой, сформировав "систему устрашения" России.