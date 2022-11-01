Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз посмеялась над некомпетентностью немецких политиков.
На этом раз Захарову удивили знания главы МИД Германии Анналены Бербок, которая призвала помешать укреплению позиций Москвы и Пекина в Центральной Азии в ходе своей рабочей поездки в этот регион.
Представитель российского МИД в свойственной ей ироничной манере указала Бербок на её ошибку, посоветовав, наконец, ознакомиться с первичными признаками геополитики, пожертвовав для этого своим отпуском.
"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.