Захарова порекомендовала Бербок купить карту и учебник по истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз посмеялась над некомпетентностью немецких политиков.

На этом раз Захарову удивили знания главы МИД Германии Анналены Бербок, которая призвала помешать укреплению позиций Москвы и Пекина в Центральной Азии в ходе своей рабочей поездки в этот регион.

Представитель российского МИД в свойственной ей ироничной манере указала Бербок на её ошибку, посоветовав, наконец, ознакомиться с первичными признаками геополитики, пожертвовав для этого своим отпуском.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — написала Захарова в своём Telegram-канале.