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Политолог о словах Медведева: никто не захочет реализовать ядерный сценарий

Мир

Политолог Игорь Ковалёв в беседе с Pravda.Ru прокомментировал cлова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сказавшего, что Запад, оказывая военную поддержку Украине, подталкивает мир к глобальной войне, создавая условия для применения Россией ядерного оружия для защиты своей целостности и своего суверенитета.

Политолог о словах Медведева: никто не захочет реализовать ядерный сценарий

Ковалёв считает, что это заявление Медведева нельзя рассматривать как угрозу мировому сообществу, и выразил уверенность, что до ядерного конфликта дело не дойдёт ни при каком раскладе.

Эксперт напомнил, что условия применения ядерного оружия достаточно чётко прописаны в стратегических документах Российской Федерации, где ясно перечислены немногочисленные пункты, в случае которых Россия применит ядерное оружие: то есть ядерное нападение.

Украина не может этого сделать, у нее нет ядерного оружия, а слухи про возможность применения Киевом "грязной бомбы" преувеличены: эксперт уверен, что киевские власти не смогут применить такое оружие в отношении РФ, напасть на её критические объекты и угрожать таким образом её суверенитету. И все об этом знают, убеждён политолог.

Политолог подчеркнул, что все прекрасно понимают, что ядерное противостояние — это взаимное гарантированное уничтожение, и постараются до этого не доводить.

"Соответственно, если говорить о ядерном потенциале, то у России он один из крупнейших в мире, и, соответственно, единственным достойным соперником, вероятным противником, как раньше говорили, являются Соединенные Штаты. Ядерная война с Соединенными Штатами — это гарантированное уничтожение всех, то есть планеты Земля. Я надеюсь, всё-таки до этого дело не дойдет, но вряд ли кто-то захочет такой сценарий попробовать реализовать. Поэтому ядерное оружие всегда считалось важнейшим фактором сдерживания, в том числе вот ядерной войны, поскольку все прекрасно понимают, что это взаимное гарантированное уничтожение, и никто этого не хочет, вот такого сценария", — сказал Ковалёв.

Ранее Медведев написал, что Запад, желая победы Украине, хочет способствовать отторжению от России новых регионов, а это, по его словам, "угроза существованию нашего государства и распад нынешней России". Подобная ситуация может спровоцировать РФ применить ядерное оружие для защиты своего существования и своей целостности, добавил Медведев.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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