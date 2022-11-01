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Политолог Джаралла о зерновой сделке: Турция проверила Россию "на слабо"

Мир

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru объяснил, повлияет ли разговор Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом на ситуацию вокруг зерновой сделки.

Политолог Джаралла о зерновой сделке: Турция проверила Россию "на слабо"

Политолог отметил, что в этой ситуации стоит вопрос престижа.

"Россия так поставила вопрос, что компромиссы здесь просто невозможны. Турция проверила Россию "на слабо", заявив о том, что маршруты согласованы, намекнув на то, что они выйдут даже без согласования с Россией. После чего последовало достаточно жесткое заявление", — объяснил Джаралла.

Он отметил, что турецкие политики хорошо знают определенные пределы своих возможностей, так как давно имеют дело с Владимиром Путиным.

По мнению политического эксперта, Эрдоган получил на фоне этого кризиса чрезвычайно большой политический карт-бланш, так как он вывел свою страну в разряд держав, которые способны оказывать влияние на принятие решений в мировом масштабе.

"В данном случае позиция России, конечно, была проявлена достаточно уверенно, поэтому о том, что должны быть абсолютно непробиваемые гарантии того, что зерновой путь не будет использоваться для диверсионной деятельности против России", — объяснил эксперт.

Политолог напомнил о нападении на Севастополь и диверсию на Крымском мосту. Он призвал задуматься, зачем эта сделка нужна России.

"Сейчас поставлен вопрос о том, что, либо последуют достаточно серьёзные глубокие гарантии для России, либо же эта сделка должна быть прекращена. Поэтому Эрдогану, который жизненно заинтересован в том, чтобы её сохранить, точнее, который явно заинтересован в том, чтобы её сохранить, должен теперь уже подумать сам над тем, как он может это обеспечить", — отметил Джаралла.

Ранее военный эксперт Кошкин объяснил, что выход РФ из зерновой сделки грозит крахом Киева и ООН.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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