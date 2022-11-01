Сайт Зеленского сообщил о повреждении 40% энергоинфраструктуры Украины

Удары Вооружённых сил РФ привели к повреждению 40% энергетической инфраструктуры Украины, сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее лидер Украины встретился с еврокомиссаром Кадри Симсон и рассказал ему о том, какой ущерб понесла страна после атак российской армии. Массированные ракетные удары повредили 40% украинской энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, заявил Зеленский на встрече.