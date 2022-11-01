В Виннице на Украине обустроили пункты обогрева

Власти Винницы на Украине разработали городские пункты обогрева. Об этом сообщили местные журналисты.

По информации Пятого канала, граждане смогут использовать такие объекты при отключении отопления и электроэнергии. Ещё журналисты отметили, что в пунктах уже побывали специалисты, которые работают в удалённом формате и зависят от доступа в Сеть.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что из-за веерных отключений жители страны рискуют остаться без света, воды и отопления.