Власти Винницы на Украине разработали городские пункты обогрева. Об этом сообщили местные журналисты.
По информации Пятого канала, граждане смогут использовать такие объекты при отключении отопления и электроэнергии. Ещё журналисты отметили, что в пунктах уже побывали специалисты, которые работают в удалённом формате и зависят от доступа в Сеть.
Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил, что из-за веерных отключений жители страны рискуют остаться без света, воды и отопления.
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