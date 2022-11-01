Порт Одессы, который стал едва ли не темой №1 во всех мировых СМИ из-за ситуации с "зерновым коридором", оказался полон сюрпризов. Причём для самих украинцев, которые вдруг решили провести ревизию на складах.
Сделать это власти поручили спецам из Госбюро расследований (ГБР), которые в первый же день работы нашли в порту "133 контейнера, скрытых от растаможки".
"Во время осмотра контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением", — говорится в заявлении ГБР.
В документе также уточняется, что неожиданно найденный вертолёт к тому же ещё и бесхозный. В том смысле, что никаких данных получателя "нерастаможенного груза" найти следователи не смогли.
Закрадываются невольные вопросы:
И, наконец, не подобные ли грузы перевозили зерновозы под видом "вспомоществования голодающим Африки"?
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