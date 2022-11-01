ГБР Украины нашла в порту Одессы "завалявшийся" ничейный боевой вертолёт

Порт Одессы, который стал едва ли не темой №1 во всех мировых СМИ из-за ситуации с "зерновым коридором", оказался полон сюрпризов. Причём для самих украинцев, которые вдруг решили провести ревизию на складах.

Сделать это власти поручили спецам из Госбюро расследований (ГБР), которые в первый же день работы нашли в порту "133 контейнера, скрытых от растаможки".

"Во время осмотра контейнера работники ГБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог выполнять боевые задания на фронте, но таможня не спешила с его оформлением", — говорится в заявлении ГБР.

В документе также уточняется, что неожиданно найденный вертолёт к тому же ещё и бесхозный. В том смысле, что никаких данных получателя "нерастаможенного груза" найти следователи не смогли.

Закрадываются невольные вопросы:

а что же в остальных 132 контейнерах?

как на портовом складе "завалялся" ничейный вертолёт в то время, когда Киев без устали просит военную технику у всех, кто "не спрятался"?

И, наконец, не подобные ли грузы перевозили зерновозы под видом "вспомоществования голодающим Африки"?