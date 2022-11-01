По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ни у кого не получится забрать у России вошедшие в её состав новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Отныне жители новых субъектов РФ находятся под её защитой, заверил политик.
Такое заявление Медведев сделал во время встречи с первым секретарем партии "Зимбабвийский Африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ), президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", — цитирует Медведева пресс-служба "Единой России".
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