Лукашенко: Алиеву не оставили другого выбора, как силовое решение

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации с Нагорным Карабахом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не оставили выбора, кроме как силового разрешения проблемы, пишет EADaily.

"Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть. И я уже, как бывалый человек в политике, я же это все прошел… Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, надо замириться", — отметил он.

По словам белорусского лидера, он ещё лет десять назад предлагал мирно уладить конфликт с Арменией и инвестировать в Ереван, чтобы народ обоих стран видел, что между государствами установился мир.