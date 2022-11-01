Сальдо: в течение трёх дней перемещение граждан Херсона будет завершено

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, власти рассчитывают завершить перемещение мирных жителей в трёхдневный срок.

"Максимум дня три, и эта работа будет завершена", — дал свой прогноз Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Днём ранее Сальдо рассказал, что было принято расширить зону перемещение мирных жителей "на 15 км от Днепра" вследствие возможности удара Киева по плотине Каховской ГЭС, что может стать причиной затопления территории Херсонской области.