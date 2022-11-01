Гойская призвала власти Польши репрессировать собственных граждан за связи с РФ

Вице-президент издательства "Знак независимости" Катажина Гойская призывает власти Польши поставить на поток репрессии против собственных граждан, которые имели какие-либо связи с Россией. Пропагандистка заявила, что следует наказывать поляков даже за деловое сотрудничество. Об этом сообщает EADaily.

"Польское правительство полностью отказалось от деятельности, которая имеет ключевое значение для нашей безопасности — разъяснение и обнародование всей деятельности польских официальных лиц, преследовавших интересы Российской Федерации и интересы берлинско-московской оси", — пишет Гойская.

По её мнению, некоторые представители польской власти выражали свою поддержку Кремлю, несмотря на интересы своей страны. Гойская подчеркнула, что так называемая комиссия по расследованию должна была начать работать в Сейме в начале весны. Теперь Варшава потеряла несколько месяцев, а русские уже начали "действовать" на территории Польши, заявила она.

"Поляки должны иметь возможность узнать факты по этому вопросу до выборов в следующем году", — указала Гойская.